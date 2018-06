Embaixador Carlos Pereira Marques deixa o Luxemburgo este ano (C/ÁUDIO)

O Embaixador de Portugal, Carlos Pereira Marques, vai deixar o Luxemburgo este ano. O anúncio foi feito ontem, durante as comemorações do 10 de Junho, na Residência da Embaixada de Portugal. Informação confirmada depois ao microfone da Rádio Latina.

Há três anos e meio no grão-ducado, Carlos Pereira Marques traça um balanço positivo daquela que foi a sua primeira experiência enquanto embaixador. Destaca o “contacto gratificante” com portugueses e não portugueses e diz que parte com o “coração cheio”.

Numa mensagem dirigida à comunidade lusa, o diplomata sublinhou que o Luxemburgo é um “lugar especial e diferente”, algo que se deve também ao contributo dos portugueses. E é por isso que lhes pede para que continuem a contribuir.

O Embaixador Carlos Pereira Marques deixará o Luxemburgo ainda antes do final deste ano. Sabe-se que, depois do grão-ducado, irá assumir outro posto diplomático. Há rumores de que se trata da Índia, uma informação que o diplomata não confirmou.

Redação Latina