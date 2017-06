Eminem conseguiu 2 milhões de euros para as vítimas de Manchester

Eminem fez a diferença quando lançou um apelo para angariação de fundos para os familiares da vítimas do atentado de Manchester já que o resultado foi mais do que positivo.

Poucos dias depois do ataque terrorista que vitimou 22 pessoas e feriu 59 pessoas, entre as quais sete crianças, na sequência de uma explosão perpetrada pelo bombista suicida Salman Abedi, Eminem partilhou nas redes sociais o link do projeto Just Giving, uma plataforma para doações.

De acordo com o Telegraph, o cantor conseguiu angariar 1,8 milhões de libras, cerca de 2 milhões de euros.

Além de também ele próprio ter contribuído, Eminem não foi o único a pedir ajuda aos fãs. Também o ator Tom Hardy fez o mesmo e reuniu 35 mil libras, cerca de 40 mil euros. Liam Gallagher, ex-vocalista dos Oasis dará um concerto na cidade cuja soma dos bilhetes reverterá, na totalidade, para um fundo criado para as vítimas e famílias.

A própria Ariana Grande, a cantora que atuava na noite em que se deu o atentado, irá regressar a Manchester, no próximo domingo (04/06), para um concerto de solidariedade, homenagem e angariação de fundos, juntamente com outros artistas e bandas como Coldplay, One Direction, Take That e artistas como Katy Perry, Justin Bieber, Miley Cirus, Usher e Pharrell Williams.