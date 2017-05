Emmanuel Macron eleito também pelos franceses do Luxemburgo

Foto: Lusa

Emmanuel Macron foi também o candidato mais votado pelos franceses do Luxemburgo.

O candidato independente centrista venceu a segunda volta das presidenciais no Luxemburgo, com 89,56% (11 576) dos votos, derrotando a candidata da extrema-direita, Marine Le Pen, que obteve 10,44% (1 353), segundo resultados divulgados hoje pela Embaixada de França no Luxemburgo.

Havia quase 23 mil (22 947) franceses que cá vivem e trabalham inscritos para participar na segunda volta das presidenciais, mas apenas cerca de 13 mil (12 929) se deslocaram às urnas.

A Embaixada revela ainda que 543 votaram em branco, havendo ainda 150 votos que foram declarados ‘nulos’.

De acordo com os resultados definitivos, publicados esta manhã pelo Ministério do Interior francês, Emmanuel Macron, de 39 anos, venceu a segunda volta das presidenciais, no domingo, com 66,1% dos votos. A candidata da extrema-direita, Marine Le Pen, obteve 33,9%.

Redação Latina