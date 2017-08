Emmanuel Macron faz visita oficial ao Luxemburgo este mês

O Presidente da República Francesa Emmanuel Macron, efetua uma visita oficial ao Luxemburgo no dia 29 de agosto, anunciaram esta tarde o Ministério de Estado e a Corte Grã-Ducal.

O chefe de Estado francês – que se desloca ao Luxemburgo acompanhado da mulher, Brigitte Macron – será recebido em audiência, no Palácio grão-ducal, pelo Grão-Duque Henri e pela Grã-Duquesa Maria Teresa.

A agenda da visita, divulgada hoje, inclui uma reunião com o primeiro-ministro, Xavier Bettel, no castelo de Senningen, consagrada à atualidade europeia. A reunião contará depois com a presença do primeiro-ministro belga, Charles Michel.

Esta será a primeira deslocação ao grão-ducado de Emmanuel Macron, desde que assumiu a presidência do país vizinho, em maio deste ano. Já primeira reunião oficial entre Bettel e Macron aconteceu a 20 de julho, aquando de uma deslocação do primeiro-ministro luxemburguês ao Palácio do Eliseu, em Paris.

