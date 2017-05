A emocionante chegada de Sobral ao aeroporto

Muitas centenas de pessoas foram as que aguardaram a chegada de Salvador Sobral ao aeroporto de Lisboa.

O vencedor da edição 2017 do festival da Eurovisão, Salvador Sobral, chegou na tarde deste domingo (14/05), o dia seguinte após a vitória no concurso com o tema “Amar Pelos Dois”, ao aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa onde começou por dar uma conferência de imprensa aos jornalistas portugueses.

Em seguida dirigiu-se para o átrio do aeroporto, no caminho para o carro que havia de o levar, onde era aguardado por centenas e centenas de pessoas, visivelmente emocionadas, que o vieram receber de forma inesquecível.

Vários vídeos capturaram o momento. Veja em baixo: