Empate do Luxemburgo em França faz manchete na imprensa nacional

Parece que foi uma vitória. O empate 0-0 dos Leões Vermelhos frente à seleção francesa faz hoje manchete nos principais jornais luxemburgueses.

“Equipa da FLF chateia França” é o título escolhido pelo Luxemburger Wort, palavras que surgem na capa, acompanhando uma imagem dos jogadores luxemburgueses a festejarem o empate, ontem, no Estádio Municipal de Toulouse, na vizinha França.

O diário destaca o empate a zero alcançado pela seleção nacional de futebol diante dos vice-campeões europeus, acrescentando que os ‘leões vermelhos’ não se deixaram intimidar por uma equipa de estrelas, entre as quais Antoine Griezmann.

No Tageblatt, é com a onomatopeia que ilustra o som do galo (“Cocorico!”, que em português seria algo como “Cocorocó”) – numa referência à mascote da seleção francesa – que o diário se refere ao 0-0 do grão-ducado em Toulouse, mostrando também uma foto dos festejos. O jornal realça ainda a conquista de um “ponto histórico” por parte dos comandados de Luc Holtz.

Já o diário em língua francesa Le Quotidien foi buscar um verso do hino francês: “O dia da glória chegou!”. “Jonathan Joubert e os luxemburgueses fizeram sensação ontem à noite, em Toulouse, pondo em xeque a equipa de França (0-0). Quem diria?”, escreve ainda o Quotidien na primeira página.

Por fim, o gratuito L’Essentiel optou pelo título “Luxemburgo heroico frente aos Bleus”, sublinhando que “Jonathan Joubert e o Luxemburgo fizeram frente a Antoine Griezmann e às estrelas francesas, para conseguirem um empate de prestígio”.

Apesar do resultado, os franceses lideram o grupo A com 17 pontos, seguidos dos suecos, com 16. O Luxemburgo surge no quinto lugar, com cinco pontos, os mesmos da Bielorrússia, sexta colocada.

Redação Latina