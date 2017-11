Empossados hoje mais de uma dezena de burgomestres

Os burgomestres e vereadores de mais de uma dezena de comunas tomam posse esta terça-feira, um mês após as eleições comunais de 8 de outubro. A cerimónia está marcada para as 14:30, no Ministério do Interior, na presença do ministro da tutela, Dan Kersch.

Entre as comunas em causa está a de Bettendorf, onde o candidato mais votado, José Vaz do Rio, assume o cargo de primeiro vereador. A liderança da autarquia fica nas mãos de Pascale Hansen, que sucede no cargo a Albert Back.

Além de Bettendorf também são empossados os líderes comunais de Beaufort, Bech, Berdorf, Bertrange, Biwer, Bous, Clervaux, Colmar-Berg, Consdorf, Dalheim, Diekirch e Parc Hosingen.

Ainda ontem o ministro do Interior anunciou os pormenores de um ciclo de formações destinadas aos eleitos nas comunais de outubro. As sessões arrancam este mês e terminam em março do próximo ano.

Redação Latina