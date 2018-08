Emprego: Contabilidade e informática são as áreas com mais vagas na ADEM

Contabilidade e programação informática são as áreas com mais postos de trabalho disponíveis na Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM).

Em julho, as empresas notificaram a agência de um total de 3.612 vagas de emprego. Dessas, 286 diziam respeito às áreas da programação informática e da contabilidade, que encabeçam a lista.

A completar o pódio, com mais de 102 ofertas de emprego notificadas no mês passado, está a área do secretariado.

Os dados mensais da ADEM mostram também que 76,5% das ofertas de trabalho dizem respeito a contratos sem termo ou a prazo, 13,2% a postos temporários e 10,3% a medidas em prol do emprego.

No total, os centros de emprego do país têm atualmente mais de 8.150 postos de trabalho disponíveis. O número cresceu 26,2% num ano.

Redação Latina