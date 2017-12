Emprego cresceu 3,3% no espaço de um ano

A população ativa do Luxemburgo aumentou 3,3% no terceiro trimestre do ano face a igual período de 2016, segundo dados do STATEC divulgados esta segunda-feira. Em números absolutos, trabalham atualmente no país 406 102 pessoas.

O ramos das atividades especializadas e serviço e as atividades de informação e comunicação são as áreas mais dinâmicas, registando um crescimento do emprego na ordem de 5,8% e 6,4%, respetivamente.

O crescimento do emprego dos trabalhadores fronteiriços continua a ser mais acentuado do que o dos residentes: 4% contra 2,8%. A maior parte dos mais de 184 mil trabalhadores fronteiriços vive em França, Bélgica e Alemanha.

Relativamente aos residentes, o número de trabalhadores oriundos da União Europeia aumentou 3,3%, enquanto o dos não-comunitários progrediu de 11%.

Redação Latina