Emprego cresceu 3,3% no espaço de um ano

A população ativa do Luxemburgo aumentou 3,3% no primeiro trimestre do ano face a igual período de 2016, segundo dados do STATEC divulgados esta quinta-feira. Em número absolutos, trabalham atualmente no país 392 792 pessoas.

O ramo das atividades especializadas e serviços foi a área mais dinâmica, registando um crescimento do emprego na ordem dos 6,1%.

Com 92 mil trabalhadores, o setor do comércio, transportes, alojamento e restauração é o que mais pessoas emprega. Em segundo lugar aparece o setor da administração e serviços públicos, com cerca de 80 mil trabalhadores. A área das atividades especializadas e serviços de apoio completa o pódio, com quase 61 mil empregados. Já o setor da construção dá trabalho a 42 mil pessoas.

O crescimento do emprego dos trabalhadores fronteiriços continua a ser mais acentuado do que o dos residentes: 3,9% contra 2,7%. A maior parte dos mais de 176 mil trabalhadores fronteiriços vive em França, seguindo-se a Bélgica e depois a Alemanha.

