Emprego cresceu 3,6% num ano – STATEC

O emprego cresceu 3,6% no Luxemburgo em 2017. Na comparação trimestral o aumento foi de 1,1%, entre o terceiro e o quarto trimestres de 2017.

As atividades especializadas, incluindo as de informação e comunicação, e os serviços de apoio foram as áreas mais dinâmicas, com crescimentos de 6% e 7%, respetivamente.

O Instituto Nacional da Estatística (STATEC) justifica a evolução positiva destas duas áreas pelo bom desempenho das atividades de contabilidade e de programação informática.

Estas duas áreas representam, por si só, 20% do emprego total do país, já que abrangem 34% da criação líquida de emprego, no espaço de um ano.

Redação Latina