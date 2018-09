Emprego cresceu 3,9% num ano – STATEC

O número de trabalhadores aumentou 3,9% no segundo trimestre do ano face ao período homólogo de 2017, segundo novos dados do Instituto Nacional de Estatística (STATEC). Na comparação trimestral, observa-se um crescimento de 1%.

A subida deve-se, essencialmente, à criação de emprego na área das atividades especializadas e serviços e na dos serviços de informação e comunicação, que registaram um crescimento anual de 6,2% e 5,6%, respetivamente.

De acordo com o STATEC, estas duas áreas, por si só, empregam 20% dos trabalhadores do Luxemburgo e são responsáveis por 32% dos novos postos de trabalho criados entre o segundo trimestre de 2017 e o segundo deste ano.

O crescimento do emprego dos trabalhadores fronteiriços continua a ser mais acentuado do que o dos residentes: 4,8% contra 3,2%.

Redação Latina