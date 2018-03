Emprego dos fronteiriços cresce mais depressa do que os dos residentes

O emprego dos fronteiriços, no Luxemburgo, cresce mais do que o dos residentes.

A criação de emprego aumentou 4,3% para a mão de obra fronteiriça, em 2017, face aos 3% da população ativa que vive no Luxemburgo.

Entre as 406 mil pessoas que exercem a sua atividade profissional no Luxemburgo há mais de 183 mil que atravessam, todos os dias, as fronteiras da Bélgica, da Alemanha e da França para vir trabalhar no grão-ducado.

Os franceses são os mais numerosos (94 702), seguidos dos belgas (44 535) e dos alemães (44 311).

Redação Latina