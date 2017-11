Emprego no mercado imobiliário cresceu 7,6% num ano

O emprego no mercado imobiliário vai de vento em popa. Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (STATEC), revelados na última nota de conjuntura, o emprego neste setor cresceu 7,6% no segundo trimestre deste ano, face a igual período de 2016.

Outro aumento significativo abrange o ramo das atividades especializadas, científicas e técnicas, que registou um crescimento de 6,5%.

Já os serviços administrativos e de apoio cresceram 6,2%, entre o segundo trimestre de 2016 e o segundo deste ano. Neste caso, o principal motor de emprego foi registado no ramo das limpeza e no trabalho temporário.

Globalmente, o emprego aumentou 3,4% no espaço de 12 meses e 0,9% entre o primeiro e o segundo trimestres deste ano.

O serviço nacional de estatística prevê, no entanto, um abrandamento da criação de emprego no terceiro trimestre deste ano. Em causa está, sobretudo, uma quebra no trabalho temporário.

Redação Latina