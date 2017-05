O emprego no setor da banca cresceu no primeiro trimestre deste ano face ao último trimestre de 2016. Nesse período de tempo, foram criados 82 postos de trabalho.

São dados do Banco Central do Luxemburgo (BCL) que mostram ainda uma ligeira subida anual do emprego. Num ano, há a registar a criação de oito postos de trabalho.

Assim, de acordo com o BCL, havia 26 144 funcionários no setor bancário no final do mês de março, no Luxemburgo.

Redação Latina