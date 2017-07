Empresa britânica de satélites instala-se no Luxemburgo

A empresa britânica Kleos, especializada na produção e geolocalização de satélites, vai instalar-se em Foetz.

O anúncio foi feito esta segunda-feira pelo ministro da Economia, Étienne Schneider.

A Kleos é a quinta empresa da indústria espacial a implantar-se no Luxemburgo para levar a bom porto o projeto de exploração de recursos do Espaço e vai iniciar atividade com 5 empregados, prevendo aumentar para 60, o número de efetivos em 2022.

Uma nova lei, dita “Lei do Espaço”, que autoriza a exploração e utilização de recursos espaciais, entrará em vigor a 1 de agosto. Aprovada este mês pelo Parlamento luxemburguês, esta será a primeira lei sobre a matéria na Europa.

A inédita lei permite que as empresas, que se instalem cá, sejam os únicos proprietários das matérias exploradas no Espaço, desde metais a hidrocarbonetos.

Redação Latina (foto: MECO)