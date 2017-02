Empresas contratam mais de 24 mil estudantes por ano nas férias escolares

A Inspeção do Trabalho e das Minas (ITM) recebe mais de 24 500 notificações por ano, sobre a contratação de estudantes durante as férias escolares, segundo dados revelados pelo Governo.

Este tipo de contratos abrange jovens dos 15 aos 27 anos de idade, matriculados em escolas no Luxemburgo ou no estrangeiro. A duração dos contratos está limitada a dois meses por ano.

Quanto às remunerações, os valores em vigor desde 1 de janeiro estipulam que os jovens dos 15 aos 17 anos recebam entre 75% e 80% do salário mínimo (1.199,15 € brutos/mês). Por sua vez, os jovens de 17 e 18 anos auferem 80% do ordenado mínimo (1.279,10 €), enquanto que os jovens com 18 ou mais têm direito a receber entre 80% e 100% do salário mínimo (1.598,87 €).

Os contratos sobre a ocupação de estudantes, durante as férias escolares, já podem ser transmitidos à ITM, através da plataforma MyGuichet, em www.guichet.lu.

Redação Latina