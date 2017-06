Empresas dos setores da indústria e construção mais confiantes

Os empresários dos setores da indústria e contrução estão mais otimistas. Novos dados do Instituto Nacional da Estatística (STATEC) mostram que os indicadores de confiança relativos a estas áreas atingiram níveis “relativamente elevados” no início de 2017, uma situação que se manteve até ao mês de maio.

Apesar disso, houve uma contração do valor acrescentado das duas áreas nos primeiros três meses deste ano. A diminuição foi de 0,8% no setor da indústria e de 5,2% na construção.

A tendência explica-se, segundo o STATEC, por “efeitos de natureza técnica”, sobretudo na construção civil. Neste caso, a produção sofreu uma quebra devido às “temperaturas extremamente baixas” no início do primeiro trimestre do ano. Por outro lado, também pesou o facto de as férias coletivas no setor terem começado mais tarde, o que estimulou a atividade em dezembro provocando um abrandamento em janeiro.

Na indústria, a produção também recuou em janeiro, essencialmente devido a uma quebra da atividade siderúrgica.

Mesmo assim, ambos os setores estão mais otimistas. A tendência positiva nas áreas da indústria e contrução verifica-se também ao nível da zona euro, beneficiando a maioria dos Estados-membros.

Redação Latina