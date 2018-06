Empréstimos às empresas e às famílias crescem 9% num ano

Os empréstimos das instituições de crédito às empresas e às famílias aumentaram 9% (7,914 mil milhões de euros), entre abril de 2017 e abril de 2018, apesar de as taxas de juros estarem historicamente baixas, segundo o balanço do Banco Central do Luxemburgo.

O aumento do crédito, durante estes 12 meses, deve-se fundamentalmente à retoma económica e ao crescimento populacional.

Os empréstimos imobiliários registaram um crescimento de 8,2%, neste período, traduzidos em mais 2,182 mil milhões de euros.

No que toca aos créditos às empresas, o aumento, de um ano para o outro, foi de 2,865 mil milhões de euros.

Em relação à poupança das famílias, os números do Banco Central do Luxemburgo sublinham que os depósitos aumentaram 2 000 milhões de euros neste período (+5,9%).

Finalmente, uma referência para o balanço total dos estabelecimentos de crédito, que cresceu de 742 162 milhões de euros, em março deste ano, para 758 380 milhões de euros, no mês seguinte (+2,9%).

Redação Latina