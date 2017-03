Encerramento de agências do BCEE não vai implicar despedimentos – Pierre Gramegna

O anunciado encerramento de pelo menos sete agências do Banque et Caisse d’Épargne de l’État (BCEE) não vai atirar trabalhadores para o desemprego.

De acordo com a direção do banco, os empregados afetados pelo fecho de um balcão serão transferidos para outro departamento do banco. Um processo que terá em conta o perfil dos trabalhadores e que não implicará mudanças radicais em termos de trajetos e disponibilidade.

A garantia foi dada pelo ministro das Finanças, Pierre Gramegna, na resposta a uma questão parlamentar do deputado Aly Kaes, do Partido Cristão Social (CVS).

Na questão, o deputado quer saber se a agência de Vianden é uma das que vai encerrar. Aly Kaes considera que, a confirmar-se, esse encerramento não faz sentido, sobretudo numa altura em que o Governo quer promover Vianden enquanto um dos pontos turísticos do país. O deputado lamenta, por isso, que esteja prevista a “supressão de serviços regularmente frequentados pelos cidadãos e empresas”.

Mas, segundo o ministro das Finanças, Vianden continua a fazer parte da lista de balcões do BCEE que vão encerrar. Em dezembro do ano passado Gramegna já tinha anunciado o fecho das agências situadas em Beaufort, Troisvierges, Lintgen, Martelange, Vianden, Wormeldange e avenida X de Setembro (cidade do Luxemburgo).

O ministro lembra que o fecho de algumas agências se explica pela evolução demográfica e económica do país e pelas alterações dos hábitos dos clientes, sublinhando que a decisão foi tomada de forma autónoma e independente pelo próprio banco.

