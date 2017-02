Encontrada segunda caixa-negra do comboio acidentado dos CFL

Foi encontrada a segunda caixa-negra do comboio de passageiros, que na terça-feira da semana passada colidiu frontalmente com um comboio de mercadorias, entre Bettembourg e Zoufftgen.

A caixa, que registou as manobras feitas pelo maquinista, foi encontrada na manhã desta segunda-feira.

A primeira caixa-negra, instalada na parte traseira da locomotiva, tinha sido descoberta na semana passada e deve revelar a que velocidade é que o comboio circulava quando se deu o acidente.

Um perito veio especialmente da Suíça para analisar o conteúdo das caixas-negras, avança a edição ‘online’ do Luxemburger Wort.

Sabe-se que o maquinista dos CFL, de 44 anos, vítima mortal da colisão, não respeitou o sinal vermelho. As autoridades preferem, no entanto, esperar pelas conclusões do inquérito, antes de admitirem um eventual erro humano.

O acidente, ocorrido na terça-feira da semana passada, às 8:45, fez ainda dois feridos ligeiros, nomeadamente, o maquinista do comboio francês de mercadorias e a revisora, de nacionalidade francesa, do comboio de passageiros dos CFL.

Redação Latina