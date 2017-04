Encontrados analgésicos opiáceos em casa de Prince

Foram encontrados vários analgésicos opiáceos em casa de Prince. Vários medicamentos foram receitados em nome de Kirk Johnson, guarda-costas pessoas do músico.

A informação provém de documentos judiciais não selados revelados esta segunda-feira, segundo dá conta a Reuters, que referem que alguns dos comprimidos encontrados, em várias divisões da casa, têm como rótulo Watson 853 – identificador do genérico hidrocodona-acetaminofeno.

Além destes, noutras buscas foram encontrados “numerosos comprimidos de substância narcótica controlada” guardados em vários recipientes, incluindo garrafas de vitaminas, alguns dos quais foram receitados em nome de Johnson, o guarda-costas. De acordo com a revista People, as receitas que estavam em nome do segurança pessoal do cantor era para preservar a privacidade de Prince.

Segundo o The Huffington Post, a investigação incluiu buscas no computador pessoal do cantor, assim como registos dos telemóveis dos seus amigos e interrogatórios a funcionários e colaboradores. Em outubro do ano passado, “uma investigação ativa de homicídio” esteve em curso mas como não foi produzida nenhuma prova crime, ninguém acabou por ser acusado.

Encontrado já sem vida em sua casa em abril do ano passado, overdose auto-administrada de fentanil – um analgésico verdadeiramente potente, mais do que morfina, uma droga 50 vezes mais forte do que a heroína – foi a causa de morte atribuída. Apesar disso, não foram encontradas quaisquer receitas de fentanil.

Segundo o Público, os documentos foram mantidos selados até agora porque temiam que as testemunhas pudessem fugir ou que as provas fossem destruídas.

Os mesmos documentos revelam ainda que os investigadores tinham conhecimento, através de testemunhas, do problema de consumo excessivo de medicação prescrita ao artista norte-americano.

Posto isto, lembra a CNN, ficam por responder três questões de importância fulcral para se entender as circunstâncias em que se deu a morte de Prince: quem seria o fornecedor dos analgésicos que mataram o cantor? Saberia Prince o que andava a tomar? E há quanto tempo tomaria ele esta medicação?

(Foto: Fact-mag)