Encontro com a comunidade holandesa no último dia da visita de Estado dos reis da Holanda

A visita de Estado dos reis da Holanda ao Luxemburgo termina esta sexta-feira com a tradicional cerimónia em frente ao Palácio Grão-Ducal. Antes disso, Willem-Alexander e Maxima irão encontrar-se com a comunidade holandesa radicada no grão-ducado.

O programa deste último dia começa com uma visita à empresa Neobuild, onde os reis holandeses e o casal grão-ducal serão recebidos pela ministra do Ambiente, Carole Dieschbourg, e pelo presidente da sociedade, Roland Kuhn. A Neobuild é o primeiro polo de inovação tecnológica da construção sustentável no país, tendo como objetivo facilitar a inovação e apoiar as empresas luxemburguesas ativas no setor.

Os soberanos holandeses e luxemburgueses irão depois reunir-se com o ministro do Desenvolvimento Sustentável e Infraestruturas, François Bausch, no CFL Multimodal para uma visita guiada ao terminal.

Já quase a encerrar a visita de Estado, o casal real dos Países Baixos irá então encontrar-se com a comunidade holandesa que vive no Luxemburgo.

Redação Latina (Foto: SIP / Jean-Christophe Verhaegen)