Enrico Lunghi dá aulas de história de arte na Universidade do Luxemburgo

O protagonista principal do ‘caso Lunghi’ já virou a página. O antigo diretor do Museu de Arte Moderna Grão-Duque Jean (MUDAM) é agora professor de história de arte contemporânea na Universidade do Luxemburgo, segundo notícia avançada pela revista Paperjam.

Enrico Lunghi deixou a direção do MUDAM no final de 2016, depois de se ter exaltado e agarrado uma jornalista da RTL pelo braço durante uma entrevista ao canal televisivo luxemburguês, um caso polémico que levou mesmo o Sindicato dos Jornalistas a pronunciar-se sobre a situação.

Volvido um ano, sabe-se agora que Enrico Lunghi trabalha para o Ministério da Educação, ocupando um posto de professor, a meio tempo, na universidade luxemburguesa.

De acordo com a Paperjam, Lunghi integra, desde o início do ano académico, o Instituto de Estudos Romanos, Medias e Artes (Irma), dando aulas aos estudantes do segundo ano do mestrado em arquitetura e aos da formação contínua de língua e cultura italianas.

Além disso, trabalha para o Serviço de Coordenação da Investigação e Inovação Pedagógicas e Tecnológicas (SCRIPT), que funciona sob a alçada do Ministério da Educação.

A sucessora de Enrico Lunghi no MUDAM é a australiana Suzanne Cotter, que estava desde 2013 à frente do Museu de Serralves, no Porto.

Redação Latina (Foto: Mudam)