Enrique Iglesias mostra os bastidores de “Subeme La Radio”

Enrique Iglesias divulgou o vídeo ‘making of’ do mais recente hit “Subeme La Radio”.

Lançado no mês de fevereiro, o single ainda é recente. O sucesso da canção e teledisco é bem demonstrado pelas quase 170 milhões de views ao teledisco, só no Youtube.

A canção conta com a participação de Descemer Bueno e do duo porto-riquenho Zion & Lennox, já o teledisco foi gravado em Cuba e mostra o músico espanhol a passear e a cantar pelas ruas da cidade rodeado de fãs.

Enrique Iglesias já havia partilhado alguns momentos de bastidores das gravações, de forma fragmentada, só que, desta vez, decidiu publicar o vídeo completo do ‘making of’ no qual se podem ver algumas comparações do que foi visto no videoclipe e a forma como foi feito.

De relembrar que com o novo hit “Subeme La Radio”, Enrique Iglesias conseguiu a marca dos 40 singles que integram a tabela de Música Latina.

Veja os dois vídeos em baixo, primeiro (ou à esquerda) o ‘making of’ nos bastidores e, mais abaixo (ou à direita) o teledisco oficial: