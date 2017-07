Ensino complementar de português em Esch com mais alunos que no ano passado – Joaquim Prazeres

O ensino complementar de português em Esch-sur-Alzette, solução que resulta de um acordo entre Portugal e o grão-ducado, contará no próximo ano letivo com mais alunos do que os do ano passado.

Segundo o coordenador do ensino de português no Luxemburgo, Joaquim Prazeres, “para já, estão inscritos 540 alunos para o próximo ano letivo, que arranca a 15 de setembro, quando no ano passado, o ensino integrado em Esch contava cerca de 530 alunos ”.

Joaquim Prazeres espera que, até lá, o número de inscrições ainda suba.

Trata-se de “um projeto novo” e por isso ainda “há reticências de alguns pais”, considerou o responsável, que estimou que mais de 300 encarregados de educação ainda não responderam.

Joaquim Prazeres divulgou estes dados na segunda-feira, em Lisboa, onde participou no segundo encontro de professores do ensino português no estrangeiro, dedicado ao tema “Aprender e ensinar português em contexto multilingue”.

O memorando de entendimento assinado entre Portugal e o Luxemburgo em abril permitiu ultrapassar um diferendo entre os dois países, depois de a comuna de Esch-sur-Alzette ter decidido encerrar o curso integrado de português, afetando 500 crianças.

No resto do país, mantém-se o ensino integrado nas localidades onde já existia e também o ensino paralelo, com pagamento de propina, noutros sítios.

No total, 26 professores ensinam língua portuguesa no Luxemburgo a 2.804 estudantes, mas o coordenador do ensino garante que a perspetiva é “criar uma dinâmica positiva e vir a aumentar o número de alunos”.

