Ensino da língua portuguesa no Luxemburgo é “complementar” – António Costa (C/ÁUDIO)

Luxemburgo e Portugal assinaram cinco acordos de cooperação nas áreas da ciência e tecnologia espacial, empreendedorismo e ensino da língua portuguesa.

Os memorandos de entendimento foram rubricados hoje na cidade do Luxemburgo, no âmbito da visita oficial do primeiro-ministro português, António Costa.

A cooperação entre os dois países é, assim, reforçada nestas áreas e António Costa classifica os acordos de “importantes”.

António Costa destaca o projeto de intercâmbios entre os dois países na área da ciência e da tecnologia espacial.

Após três anos de negociações, Portugal e Luxemburgo assinaram hoje o memorando de entendimento para a promoção do ensino da língua portuguesa no Grão-Ducado. Uma das novidades, tal como a Rádio Latina tem vindo a anunciar, é o ensino complementar de português.

Neste contexto, António Costa fez questão de sublinhar que o ensino de português no Luxemburgo é e será sempre completar.

Redação Latina