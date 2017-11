Ensino especial reforçado com três serviços

A promoção do ensino especial vai ser reforçado com três novos serviços. O projeto de lei, debatido em comissão parlamentar, prevê, ao todo, o desenvolvimento de oito centros de competência.

Cinco desses serviços estão a funcionar no Centro de Logopedia, no Instituto de Invisuais e no Instituto de Deficientes Motores Cerebrais, além dos centros de educação diferenciada.

Os três novos centros serão orientados para acompanhar os alunos com necessidades educativas específicas, num cenário que valoriza a aprendizagem e o comportamento, sem esquecer a situação dos alunos sobredotados.

O Governo diz que “quer favorecer a inclusão escolar de crianças e jovens, com necessidades educativas específicas”.

Redação Latina