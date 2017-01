Ensino integrado: Embaixador acredita que Esch vai voltar atrás na decisão (C/ÁUDIO)

O Embaixador de Portugal no Luxemburgo está convicto de que a Comissão Escolar de Esch-sur-Alzette vai voltar atrás na decisão de acabar com os cursos integrados de português, a partir do próximo ano letivo.

De acordo com o Embaixador português no Grão-Ducado, tem havido uma “perfeita sintonia” entre as autoridades dos dois países em relação a uma solução para os problemas do ensino integrado, que passará pela “melhoria” e “aperfeiçoamento” do sistema.