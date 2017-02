Ensino integrado: Governo do Luxemburgo foge às responsabilidades – Carlos Gonçalves (C/ÁUDIO)

O ensino integrado do português esteve no centro das discussões dos encontros [CLAE; CCPL; Sindicato dos Professores no Estrangeiro; Associação dos Pais de Alunos de Esch; Cônsul-Geral de Portugal no Luxemburgo] que o deputado do PSD, eleito pelo círculo da Europa, Carlos Gonçalves, teve ontem e hoje no Luxemburgo.

Mais de dois meses após o anúncio da Comissão Escolar de Esch-sur-Alzette de eliminar os cursos integrados de português a partir de setembro, o deputado social-democrata questiona a desresponsabilização do Ministério da Educação luxemburguês nesta matéria.

Carlos Gonçalves também critica a posição do Governo português face às acusações da Comissão Escolar de Esch-sur-Alzette, que justificou a decisão (em entrevista à Rádio Latina no dia14 de dezembro último) com a “falta de coordenação entre os docentes luxemburgueses e portugueses”, “matrículas de alunos desatualizadas e falseadas” e “assédio dos professores portugueses aos encarregados de educação para inscreverem os filhos nos cursos integrados”.

O deputado social-democrata gostaria que houvesse uma reação por parte do Governo português face a estas “acusações graves”.

Em ano de eleições comunais [8 de outubro de 2017], Carlos Gonçalves fala na decisão da Comissão Escolar como uma medida que pode ser entendida como uma tentativa “populista” para ganhar os votos dos residentes mais conservadores, face ao fraco peso eleitoral dos estrangeiros, nas eleições deste ano.

O deputado Carlos Gonçalves disse, também, nesta entrevista à Rádio Latina, que está ainda mais preocupado quando se sabe que arranca já em março a fase de inscrição dos alunos para o ensino de português para o próximo ano letivo.

Delegações de Portugal e do Luxemburgo reúnem-se na próxima sexta-feira em Lisboa para tentar encontrar uma solução para o encerramento dos cursos integrados em Esch que abrange cerca de 550 alunos. Este será o terceiro encontro entre as duas delegações.

