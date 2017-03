Ensino português: Professores não foram envolvidos nas negociações – Ana Paula Laborinho (C/ÁUDIO)

Os professores de português no Luxemburgo não foram envolvidos nas discussões sobre o futuro do ensino de português no Grão-Ducado.

Consciente de que foi uma fase difícil para os docentes, a presidente do Instituto Camões, Ana Paula Laborinho, explicou à Rádio Latina que esta opção foi voluntária, para evitar polémicas.

A presidente do Instituto Camões diz que nas rondas negociais, entre delegações dos ministérios da Educação do Luxemburgo e de Portugal, prevaleceu o interesse dos alunos e dos encarregados de educação.

Ainda segundo Ana Paula Laborinho, os professores fazem um trabalho meritório, mas há sempre margem para melhorar.

Lembramos que o Governo português e luxemburguês chegaram a um acordo sobre o futuro do ensino de português, na semana passada. Foram elaboradas várias opções que vão ser apresentadas às autarquias.

Redação Latina