Entra para o Guinness com a maior rotação de pés

Chama-se Maxwell Day e já tem uma honrosa entrada no livro dos recordes do Guinness de 2017 com uma proeza surreal: detém a maior rotação de pés que um corpo humano consegue fazer.

120º era o ângulo máximo que Moses Lanham conseguiu rodar / torcer para garantir o seu lugar como recordista mas agora o britânico Maxwell veio reclamar o primeiro lugar com uns notáveis 157º de rotação do pé direito e 143º do esquerdo, valores que constam no site oficial do Guinness World Records.