Época balnear abre amanhã, com três locais de banhos

A época balnear 2018 do Luxemburgo arranca já esta terça-feira, dia 1 de maio. Os banhistas têm três alternativas: lago de Weiswampach, lago de Haute-Sûre e lago de Remerschen.

Numa nota divulgada aos órgãos de comunicação, o Ministério do Desenvolvimento Sustentável, o Departamento do Ambiente e a Administração das Águas lembram que a qualidade microbiológica é regularmente controlada em vários pontos. Toda a informação pode ser consultada no site emwelt.lu.

A época balnear, que abre então oficialmente esta terça feira, termina a 30 de setembro.

Redação Latina (Foto: visitluxembourg.lu)