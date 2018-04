Erpeldange: Motociclista de 20 anos morre em acidente de viação

Mais um dia negro nas estradas do país.

Um jovem, de 20 anos, que vivia na Bélgica, morreu esta tarde, vítima de acidente de viação no norte do Luxemburgo.

O desastre ocorreu cerca das duas horas da tarde, num troço da estrada CR 325, entre Eschweiler e Erpeldange.

Por razões ainda por apurar, o veículo de duas rodas despistou-se numa curva e acabou por embater no rail de proteção e depois numa árvore.

Segundo as nossas contas, esta é décima sétima vítima mortal nas estradas do país, desde o início do ano.

Redação Latina (foto: Polícia Grã-Ducal)