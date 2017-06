Erro ortográfico dos D.A.M.A gera polémica nas redes sociais

E adianta: “Quando nos corrigem temos duas opções: – Ou agradecemos a correção com toda a humildade possível, quer tenhamos ou não razão, e respondemos ‘bem’ e de forma humilde; – Ou respondemos a atacar, como se fossemos adolescentes e ainda pensássemos que o mundo está contra nós”.

Sofia afirma que os artistas optaram pela segunda: “Acham que eu (logo EU!) estou contra eles. Incentivam os fãs a atacar também. Sempre o fizeram, quando partilhavam as coisas negativas que diziam deles, numa altura em que já as deviam ignorar. Mas agora eu também estou incluída no grupo dos ‘haters’ dos D.A.M.A. E estou incluída porque nunca ouvi falar de ‘estasse’. Se calhar estou errada, apesar de ainda não ter encontrado uma única pessoa que conheça ‘estasse’. E se estiver admito-o sem problemas, com a humildade que me é necessária e pedida. Mas o problema aqui já não é o estar ou não errada. É a forma como responderam, como incluíram uma hashtag ‘simpática’ ‘#thinkbeforeyouspeak’ [‘pensa antes de falar’], como me trataram como se eu fosse a pior inimiga deles e os odiasse”, sublinha.

E termina: “Porque não vi humildade nesta resposta. E eu achava que eram humildes. Já tive todo o respeito por eles. Agora não tenho. E não se trata de escreverem mal em Português: trata-se de responderem assim. E de responderem assim a alguém que já fez deles uma parte muito importante da vida. Mas ’tá-se’ bem. Agora, não me perguntem mais por eles. Já não os conheço”.

Veja a publicação completa, assim como o tweet que deu origem ao assunto: