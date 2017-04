Escândalo da carne/Brasil: Nenhum produto foi retirado do mercado no Luxemburgo – Fernand Etgen

As análises feitas às carnes brasileiras, no âmbito do escândalo de corrupção, não detetaram qualquer problema e nenhum produto foi retirado do mercado. A garantia foi dada pelo ministro da Agricultura, Fernand Etgen.

Na resposta a uma questão parlamentar dos deputados Josée Lorsché e Henri Kox, do déi Gréng, o ministro adiantou também que o Luxemburgo não importa carne diretamente do Brasil, sublinhando que alguns estabelecimentos do setor alimentar compram carnes provenientes daquele país sul-americano a fornecedores estabelecidos noutros Estados-membros da União Europeia.

Note-se que os rótulos das carnes embaladas têm de ter a indicação da origem do produto. Trata-se de uma regra obrigatória, que permite ao consumidor estar informado sobre a origem do produto que vai comprar.

Redação Latina