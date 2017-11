“’Esch 2022′ vai dar mais vida ao sul do Luxemburgo” – Fábio Godinho (C/ÁUDIO)

O projeto ‘Esch 2022’ – Esch-sur-Alzette Capital Europeia da Cultura – vai dar mais cor e vida ao sul do Luxemburgo. Quem o diz é Fábio Godinho, um dos artistas envolvidos na iniciativa.

Escutado pela Rádio Latina, o ator e encenador lusodescendente disse que o projeto ‘Esch 2022’, que se apresenta ao público sob o mote “Remix Culture”, vai servir para mostrar que o sul do país não é apenas uma região industrial.

Godinho sublinha que há muitas oportunidades para “fazer coisas novas” no Luxemburgo.

Fábio Godinho foi um dos artistas convidados para apresentar o projeto ‘Esch 2022’ aos 12 membros do júri da Comissão Europeia, tendo tido a seu cargo o capítulo relacionado com os imigrantes e, mais precisamente, com a comunidade portuguesa.

Esch-sur-Alzette foi selecionada para acolher o Ano Europeu da Cultura em 2022. É a terceira vez que o grão-ducado está envolvido neste projeto europeu, depois de a cidade do Luxemburgo ter sido anfitriã em 1995 e 2007.

Redação Latina (Foto: Fábio Godinho)