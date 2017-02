Esch: ME não deu garantias de continuidade de cursos integrados – Bamberg

As autoridades do Luxemburgo não garantem que a oferta do ensino de português em Esch-sur-Alzette vai continuar como está, até se encontrar uma alternativa. Esta posição foi avançada à Rádio Latina pela relações públicas do Ministério da Educação (ME) luxemburguês, Myriam Bamberg.

Na segunda-feira, a agência Lusa avançou com a notícia de que as autoridades do Luxemburgo se tinham comprometido a manter a oferta do ensino de português até desenvolverem uma “alternativa sólida” ao modelo atual. Segundo a mesma fonte, o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, adiantou que essa garantia já foi transmitida ao Governo português pelo Ministério da Educação luxemburguês, acrescentando que até se encontrar uma alternativa, “continuam todos a ter o ensino da língua portuguesa tal e qual tinham”.

Contactada pela Rádio Latina, Myriam Bamberg disse, esta quinta-feira, que essa informação está errada, uma vez que o Ministério da Educação luxemburguês não pode garantir a continuidade dos cursos integrados até se encontrar uma alternativa, em função da autonomia das comunas.

Porém, Myriam Bamberg sublinhou que as conversações entre os Ministérios da Educação dos dois países, em janeiro último, foram muito construtivas, tendo-se abordado algumas alternativas, sem adiantar quais. Cabe agora ao Ministério português analisar essas opções. Já está agendado um terceiro encontro para o dia 3 de março, em Lisboa.

Redação Latina