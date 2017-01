Esch: Professora proíbe alunos de irem a aula de português como castigo por mau comportamento

Novo imbróglio no ensino integrado de português em Esch-sur-Alzette. “Uma turma inteira da segunda classe da Escola Grand-Rue foi proibida de ir a uma aula de ciências em português como castigo por alegado mau comportamento”. Ao que tudo indica, a professora que decretou o castigo é a coordenadora do segundo ciclo da escola e titular da turma em questão.

A Rádio Latina falou esta manhã com Pedro Ribeiro, representante dos pais dos alunos portugueses da Escola Grand-Rue, que já apresentou queixa ao Sindicato dos Professores no Estrangeiro (SPE) e prepara-se agora para levar o caso à delegação escolar. O encarregado de educação lamenta o caso, sublinhando que proibir os alunos de irem a uma aula não deve ser um castigo.

As denúncias chegaram entretanto ao SPE. O secretário-geral da estrutura, Carlos Pato, diz que a situação é “imperdoável” e fala em comportamentos “xenófobos” e “radicais” por parte da professora.

Carlos Pato já falou com a Coordenação de Ensino Português no Luxemburgo que, segundo o sindicalista, ainda não avançou com medidas. O secretário-geral do SPE considera urgente fazer alguma coisa, acrescentando que deixar os alunos sob a responsabilidade daquela professora é uma ameaça à “integridade psicológica” das crianças.

Recorde-se que a Comissão Escolar de Esch decretou, no mês passado, o fim dos cursos integrados em Esch.