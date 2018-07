Esch-sur-Alzette: Homem esfaqueado durante uma rixa

Um homem foi esfaqueado nas costas, em Esch-sur-Alzette, pouco antes das cinco da tarde de domingo.

A agressão aconteceu durante uma rixa entre uma dezena de pessoas, na rua Ferdinand Nothomb, disse esta segunda-feira à Rádio Latina fonte da Polícia Grã-Ducal.

A rixa ocorreu em frente a um café, pouco antes da final do campeonato do mundo de futebol.

A vítima foi “agredida pelas costas com uma arma branca por um desconhecido”. Foi transportada para o hospital, mas “não corre perigo de vida”, segundo disse à Rádio Latina a polícia.

O caso está agora a ser investigado pela Polícia Judiciária, mas de acordo com a mesma fonte, as autoridades ainda “desconhecem a identidade do atacante”, que continua a monte.

Redação Latina