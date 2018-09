Escola internacional de Mondorf-les-Bains inaugurada este sábado

A Escola internacional de Mondorf-les-Bains é inaugurada este sábado. A escola pública, ou seja, gratuita, abre com cerca de 75 alunos em turmas do ensino secundário. Trata-se da terceira escola pública internacional do Luxemburgo, depois das de Differdange e Esch-sur-Alzette.

A escola segue o modelo das escolas europeias, com três secções linguísticas em francês, inglês e alemão.

A escola de Mondorf vai funcionar em instalações provisórias na ‘route de Luxembourg’, uma vez que o Governo decidiu antecipar a abertura da instituição, inicialmente prevista para 2023.

A inauguração está marcada para as 10:00, com o corte da fita a cargo do ministro da Educação, Claude Meisch, do burgomestre Lex Delles e do diretor da escola, Camille Weyrich.

Redação Latina