Escolas fecham devido à vaga de calor

Garnich, Wahl e Wasserbillig são algumas das comunas do Luxemburgo que fecharam na tarde desta quarta-feira devido ao calor.

O encerramento dos estabelecimentos de ensino abrange o ensino pré-escolar e as escolas primárias. Porém, as autoridades locais garantem o acolhimento das crianças até ao final do horário escolar regular para os encarregados de educação que não têm possibilidade de ir buscar os filhos à escola.

Entretanto, as comunas de Roeser e de Wasserbillig já anunciaram que também não haverá escola amanhã.

Cabe a cada autarquia tomar este tipo de decisão, mediante uma avaliação das condições a que as crianças estão expostas, por exemplo, se as escolas têm, ou não, sistema de ar condicionado.

Redação Latina