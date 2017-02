Escolhidos os oito finalistas do Festival da Canção

Se no domingo, dia 19, foram encontrados os primeiros quatro finalistas do Festival RTP da Canção, ontem (26/02) ficou apurado o segundo lote de quarto canções que irão concorrer à final.

Celina da Piedade com “Primavera”, Jorge Benvinda, dos Virgem Suta, com “Gente Bestial”, Pedro Gonçalves com “Don’t Walk Away” e Lena d’Água com “Eu Nunca Me Fui Embora” foram os vencedores da segunda semi-final e juntam-se, assim, aos primeiros quatro finalistas.



Veja, a seguir, listados os oito finalistas e respetivas canções (e compositores) que se irão encontrar na final:

“Primavera”, Celina da Piedade – Compositor: Celina Piedade e Alex Gaspar

“Gente Bestial”, Jorge Benvinda – Compositor: Jorge Benvinda e Nuno Figueiredo

“Don’t Walk Away”, Pedro Gonçalves – Compositor: João Pedro Coimbra

“Eu Nunca Me Fui Embora”, Lena d’Água – Pedro da Silva Martins

“Poema a Dois”, Fernando Daniel – Compositor Nuno Feist

“O Que Eu Vi Nos Meus Sonhos”, Deolinda Kinzimba – Compositor: Rita Redshoes

“Amar pelos Dois“, Salvador Sobral – Compositor: Luísa Sobral

“Nova Glória”, Viva La Diva – Compositor: Nuno Gonçalves (The Gift)

A final do Festival RTP da Canção, realiza-se no domingo, dia 5 de março, e irá ser transmitida, em direto, do Coliseu dos Recreios, em Lisboa, numa cerimónia apresentada por Catarina Furtado e Sílvia Alberto, e que servirá também para celebrar os 60 anos da estação pública portuguesa.

Dessa final resultará uma música escolhida que este ano representará Portugal no Festival da Eurovisão, que este ano acontece na Ucrânia, será decidida a 5 de março.

Ouça, em baixo, as oito canções; primeiro, as quatro apuradas na segunda semi-final de ontem (26/02):



(Foto: RTP)