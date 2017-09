A esmagadora maioria dos internautas do Luxemburgo partilha dados pessoais na Internet.

Segundo números do Eurostat, divulgados hoje no seu site oficial, 92% dos internautas entre os 16 e os 74 anos de idade, residentes no grão-ducado, divulgaram informações pessoais na Internet em 2016.

O Luxemburgo aparece assim como o Estado-membro onde mais pessoas partilham dados pessoais na World Wide Web. A taxa coloca assim o país acima da média europeia de 71%.

Do lado oposto, os romenos são os mais prudentes, com apenas 31% dos internautas a revelarem dados pessoais na Internet.

Contactos, nome, data de nascimento e número do bilhete de identidade são as informações consideradas pessoais, que aparecem com mais frequência na Internet, ainda de acordo com o gabinete europeu de estatísticas.

Redação Latina