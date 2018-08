Esperados dois milhões de visitantes na Schueberfouer 2018

Chegou o dia. A Schueberfouer abre hoje ao público, no parque de estacionamento do Glacis, em Limperstberg, onde vai ficar até ao dia 11 de setembro. À semelhança dos anos anteriores, são esperados cerca de dois milhões de visitantes, de acordo com a autarquia da capital.

A abertura oficial da edição 678 da feira está marcada para as 17:00, com a burgomestre da cidade do Luxemburgo, Lydie Polfer, a cortar a fita inaugural.

Vão ser 20 dias de diversão, a céu aberto, no centro da capital do país, na maior e mais antiga feira popular do Luxemburgo e da Grande Região.

Os vários carrosséis e atrações estão abertos todos os dias das 14:00 à 01:00 da manhã, durante a semana, fechando às 02:00 às sextas-feiras e sábados. A restauração abre às 12:00.

