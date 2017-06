Esta é a melhor altura para inscrever alunos recém-chegados no CASNA – Eliane Kettels (C/ÁUDIO)

As crianças recém-chegadas ao país podem efetuar a sua matrícula em qualquer altura do ano junto da Célula de Acolhimento Escolar para Alunos Recém-chegados (CASNA – Cellule d’accueil scolaire pour élèves nouveaux arrivants, na versão original, em francês).

Este serviço de informação e de orientação escolar para alunos recém-chegados destina-se aos jovens que pretendam integrar o ensino pós-primário, ou seja, os alunos que tenham entre 12 anos e 17 anos.

Aqueles que não compreendem nenhuma das línguas do país (francês, alemão, luxemburguês) vão integrar uma turma de acolhimento, como explicou à Rádio Latina, a responsável pela Célula de Acolhimento Escolar para Alunos Recém-chegados, Eliane Kettels.

Eliane Kettels sublinha que as matrículas podem ser efetuadas em qualquer altura do ano.

Para otimizar as hipóteses de sucesso escolar, a responsável da Célula de Acolhimento Escolar para Alunos Recém-chegados recomenda que a inscrição se faça antes do início do ano letivo.

Para matricular os alunos recém-chegados, os pais devem apresentar diversos documentos, aqui, inumerados por Eliane Kettels.

A Célula de Acolhimento Escolar para Alunos Recém-Chegados tem as suas instalações na “Casa da Orientação” (Maison de l’orientation), no número 58 do boulevard Grande-Duchesse Charlotte, na cidade do Luxemburgo.

Os encarregados de educação que não falem francês podem recorrer gratuitamente a um mediador intercultural que tratará de facilitar a comunicação entre os pais e os responsáveis deste serviço.

Informações suplementares em www.casna.men.lu ou através do número de telefone 247 85 277.

Redação Latina