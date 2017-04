Estado abriu mais de vinte vagas de emprego

O Estado está a recrutar. De acordo com o site govjobs.public.lu, há neste momento 24 vagas de emprego.

Desde analistas a conselheiros, passando por assistentes sociais, controladores aéreos, médicos e eletricistas, são várias as profissões disponíveis tanto para funcionários públicos como para empregados do Estado. O prazo para as candidaturas termina no mês de maio, entre dias 2 e 25, dependendo das ofertas de emprego.

Note-se que quem trabalha para o Estado não tem necessariamente o estatuto de funcionário público. Esse estatuto é reservado aos candidatos que passam no concurso de acesso à função pública.

Neste contexto, convém sublinhar que as inscrições para a próxima fase do concurso que dá acesso à função pública podem ser feitas até 12 de maio, no site govjobs.public.lu. O exame é dividido em duas secções: uma parte geral e uma outra específica relativa ao cargo em questão.

A maior parte das carreiras na função pública é reservada a quem tem nacionalidade luxemburguesa. Um critério que não é exigido a quem é empregado do Estado, que também fica isento de passar o concurso público.

Redação Latina