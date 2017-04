Estado da Nação: CSV espera discurso realista (C/ÁUDIO)

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, é aguardado hoje com grande expectativa, no Parlamento, para a sua quarta declaração sobre o Estado da Nação.

Do lado da oposição, o líder parlamentar do Partido Cristão Social (CSV) diz que espera um discurso realista.

Claude Wiseler falou à Rádio Latina sobre o Estado da Nação, para sublinhar que quer ouvir soluções para os problemas que o país enfrenta.

O líder parlamentar do maior partido da oposição reivindica medidas concretas, em prol do crescimento económico, da habitação e do reforço das infraestruturas.

Coesão social, integração e educação são outros pontos que Claude Wiseler espera que sejam abordados na declaração sobre o Estado da Nação.

Claude Wiseler, líder do grupo parlamentar do CSV, falou à Rádio Latina sobre as suas expectativas, em relação ao discurso de Xavier Bettel, esta tarde (14:30), no Parlamento.

Redação Latina