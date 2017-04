Estado da Nação: Ensino secundário vai ter nova secção dedicada à área digital

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, sublinhou esta manhã, na declaração sobre o Estado da Nação, que é necessário preparar os jovens para o mundo do trabalho, sobretudo para determinados empregos, que ainda não existem. O líder do Executivo lembrou que o Governo tem, nos últimos anos, modernizado o sistema de ensino, apostando mais na diversidade da oferta escolar.

É por isso que, já a partir do mês de setembro, será criada uma a ‘secção I’ no ensino secundário, uma nova secção focada na área digital. A partir da próxima rentrée escolar, dois liceus vão permitir a 50 alunos desenvolver as suas competências na área das Tecnologias de Informação e Comunicação.

O Governo vai ainda investir na digitalização da escola. Sem revelar mais detalhes, o primeiro-ministro adiantou apenas que, a partir de setembro, todos os alunos do secundário vão ter acesso a um tablet, mediante algumas condições.

Redação Latina