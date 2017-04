Estado da Nação: Número de pedidos de licença parental duplicou – Xavier Bettel

A política em prol da família foi um dos temas em destaque, esta manhã, no discurso sobre o Estado da Nação.

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, lembrou ou que a licença parental, que foi recentemente reformada e flexibilizada, permite aos progenitores passarem mais tempo com os filhos: não só as mães, mas também os pais. Num primeiro balanço, o Governo constata que o número de pedidos de licença parental duplicou com entrada em vigor da nova lei. O aumento verifica-se sobretudo entre os pais.

O líder do Executivo defende, no entanto, que é preciso ir mais longe. O primeiro passo foi a licença parental, agora segue-se uma reforma da licença para os pais com filhos doentes. Uma modalidade através da qual os pais têm direito a mais dias de folga quando os filhos são pequenos e adoecem.

O próximo passo, segundo Bettel, é a flexibilização do tempo de trabalho. Para o governante, os trabalhadores não têm sempre a mesma disponibilidade durante toda a carreira profissional. Há momentos na vida em que se pode trabalhar mais e outros em que se tem de trabalhar menos, para ter mais disponibilidade para a família.

O Governo quer por isso flexibilizar o tempo de trabalho. Não conhecidos, para já, mais pormenores sobre esse projeto.

Redação Latina